Békefi Viki elképesztő ajándékot kapott Szikora Róberttől

Ma ünnepli 32. születésnapját Békefi Viki, aki a Sztárban sztár leszek! első évadát nyerte meg. A műsor azonban nem csak a végső győzelmet, hanem a szerelmet is meghozta neki, Feng Ya Ou személyében. A sztárpár azóta összeházasodott és tavaly előtt pedig megszületett kislányuk is. A házaspárnál tehát óriási boldogság, viszont most Viki egy olyan bejelentést tett, amire senki sem számított.

Békefi Viki férje is felköszöntötte az énekesnőt a születésnapján (Fotó: MTVA)

Békefi Viki Szikora Róberttel közösen dolgozik

Kb. egy hónapja csörgött a telefonom és Szikora Robi hívott, hogy elmondja, készül egy új duettlemeze és szeretné, ha énekelnék vele én is egy dalt. Én persze ugráltam örömömben és a legnagyobb szeretettel vállaltam ezt az igazán megtisztelő felkérést. A dalt még nem árulhatom el, hogy mi lesz de azt igen, hogy zseniális lesz a lemez. Hálás vagyok, hogy én is a részese lehetek!

– osztotta meg Instagram-oldalán a csodálatos hírt a lányos anyuka.

Szikora Róbert nagy dobásokkal készül

Arról korábban már lehetett tudni, hogy az R-GO legendája új dupla albummal készül, amin Békefi Viki mellett egy különleges sztárvendég közreműködik. Ez a nem mindennapi vendégelőadó nem más, mint maga Szikora Róbert, ugyanis az énekes kitalálta, hogy saját magával fog duettezni.

„Írtam egy közös dalt a mesterséges intelligenciával. Készülök idén egy teljesen új lemezzel. Mármint igazi bakelit lemezzel és CD-n is megjelenik a hanganyag. Ez egy duettalbum lesz, minden olyan művészemberrel készítek egy közös dalt, akit én nagyon szeretek és tisztelek. Demjén Rózsi is szerepelni fog a lemezen, illetve a ValMaros fiúkat is visszahívom egy új, közös dalra. Aztán azt gondoltam – ha már a jelenkori technika lehetővé teszi – miért ne készítsek egy közös dalt magammal?” – mondta nevetve korábban a Borsnak Szikora Róbert.

Szikora Róbert nagy meglepetést okozott a fiatal énekesnőnek Fotó: Szabolcs László

Békefi Vikiéknél nagy az öröm

Békefi Viktória nagyon örül annak, hogy egy élő legendával tud együtt dolgozni, mondhatni számára ez is egy szülinapi ajándék volt az R-GO legendájától. Az énekesnőt természetesen férje is felköszöntötte a közösségi média oldalán, ezzel a szöveggel: „Isten éltessen te csodálatosság! 2. legjobb dolog vagy az életemben” – közölte jókívánságait Feng Ya Ou, aki számára a kislánya és a felesége a legfontosabb a világon.