Hoppá! Békefi Viki és Feng Ya Ou már a családbővítést tervezik

Tavalyelőtt nyáron született meg a Csináljuk a fesztivált! színpadáról is ismert zenészházaspár tündéri kislánya, Mei Liza. Békefi Viki és Feng Ya Ou imádnak szülők lenni, szeretnék, ha még több gyermekricsaj venné körül őket. Igaz, jelenleg éppen építkeznek, de jövőre szeretnék bővíteni a családot.

Békefi Viki és Feng Ya Ou Fotó: Ripost/Hot! magazin

Békefi Viki és férje jövőre már négytagú családot szeretne

Nagy családban nőtt fel a színész-énekesnő, négyen vannak testvérek, és 2023-ban született kislánya az ő ágáról már a tizedik unoka a sorban. Békefi Viki ezért férjével, Feng Ya Ouval azt tervezi, hogy Mei Lizának is legyen testvére.

„Sokat beszélünk róla. Most éppen építkezünk, de úgy tervezzük, hogy jövőre belevágnánk a családbővítésbe. A kistestvért már az új házban szeretnénk köszönteni”

– mondta a boldog férj az Esti Kornél című műsorban.

Az énekes az M2 Petőfi TV vendégeként büszkén számolt be családi életükről: kislányuk már szalad, rövid mondatokkal kommunikál, és egyre többször mutatkozik meg humorérzéke. Születése után pár hónappal Békefi Viki vissza is tudott térni munkáihoz, az otthoni stúdiózáshoz, valamint szinkronmunkáihoz. Törekszik arra, hogy minél többet legyenek együtt, mivel a kislány remekül alkalmazkodik, sok helyre tudja magával vinni, és természetesen férje és édesanyja is sokat segít neki.

Hosszabb időre nem vagyok távol tőle, úgy alakítom a programom, hogy ha lehet, együtt legyünk. Nem minden munkámhoz tértem még vissza, mert a kislányom a legfontosabb. A lehető legtöbb időt szeretném vele tölteni, mert ezek a pillanatok egyszeriek

– jelentette ki a sztáranyuka.