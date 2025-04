Ledöbbentek a rajongók: az utolsó pillanatban mondta le a fellépését a poplegenda

A kilencvenes évek poplegendája kénytelen volt az utolsó pillanatban lemondani a koncertjét, miután nem sokkal a fellépés előtt megbetegedett.

Betegség miatt kénytelen volt a koncertet lemondani a poplegenda / Fotó: pexels.com (Illusztráció!)

A most 55 éves énekesnőnek hatalmas rajongótábora van, miután több millió lemezt adott el, és pályafutása során két Brit Awardot és két MOBO-t nyert. Gabrielle-nek olyan ismert számai vannak, mint a Dreams, a Rise és az Out of Reach.

A legendás zenésznek péntek este kellett volna fellépnie a Newcastle-i O2 City Hallban. Erre végül nem került sor, mivel betegség miatt arra kényszerült, hogy lemondja azt.

Newcastle, nagyon sajnálom. Megszakad a szívem, hogy ezt most le kell mondanom, de betegség miatt el kell halasztanom a holnapi koncertet. Nem volt könnyű döntés, és nagyon sajnálom. Mindennél jobban szeretném, ha egy hihetetlen show-t adnék nektek, de most nem lennék képes rá. Dolgozunk azon, hogy egy későbbi időpontban bepótoljuk, és amint több részletet tudunk, tájékoztatni fogunk titeket

- írta az énekesnő korábban a 24 óráig elérhető Instagram-történetében, amelyet azzal zárt, hogy szereti minden rajongóját.

Egy évvel ezelőtt tudatta, hogy visszatér a színpadra

Gabrielle tavaly jelentette be hatalmas arénaturnéját. Ekkor elárulta, hogy mivel a gyerekei már felnőttek, így újra tud a munkájára koncentrálni.

„Többé nem kell rohannom az iskolába, és azon aggódnom, hogy zavarba hozom-e őket, ha elmegyek értük. Most kényelmesebben érzem magam, mint valaha? 100%. Kevésbé félek és magabiztosabb vagyok a bőrömben. Már az ötvenes éveimben járok, és úgy érzem, ha most nem tanulom meg szeretni és elfogadni magam, akkor soha nem fogom” - idézi a The Sun a poplegendát.