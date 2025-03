„Négy csípőcserém volt” - Esztergályos Cecília mozgáskorlátozott igazolványt szeretne

Esztergályos Cecília már hosszú évtizedek óta az ország kedvence, aki a mai napig fáradhatatlanul próbál és játszik az Újszínház színpadán. A művésznő jelenleg öt darabban szerepel, és élvezi is a játék minden pillanatát, van azonban egy olyan aktuális problémája, amit nagyon szeretne megoldani. Mostanában nehezen jut be a teátrumba, mert sokat kell gyalogolnia a kocsitól a művészbejáróig. A részletekről Joshi Bharat Beszélgessünk! című műsorában vallott a színésznő:

Esztergályos Cecília Joshi Bharat műsorában beszélt az egészségi állapotáról (Fotó: YouTube)

Mindenkit megdöbbent Esztergályos Cecília kora

Nem csoda, hogy mindenki fiatalabbnak gondolja az egyébként 82 éves művésznőt, hiszen még mindig elképesztő energiák áradnak belőle. A munkabírása is kivételes, és sosem panaszkodik, holott az elmúlt években több műtéten is átesett, mindannyiszor csípőprotézist kapott. Az ízületei sajnos már nincsenek a legjobb állapotban, ami miatt már a gyaloglás is egyre inkább nehezére esik. Pedig az orvosok szerint sokat kellene sétálnia:

A mozgáshoz lusta vagyok. Mert gyalogolni kéne, de négy csípőcserém volt... Más egy után nem tud járni. A bal oldalit háromszor, a jobbat egyszer műtötték. Kéne mennem gyalogolni, de nem megy. És ez kellemetlen. Az utcán bizonytalan vagyok, mert ugye biciklivel, rollerral járnak a járdán, meg mindig rohan valaki és puff elütnek

– mesélte Joshinak az örökifjú színésznő, akinek az orvosok egyelőre nem teljesítik a legnagyobb kívánságát.

Esztergályos Cecília nehezen tud már járni, de a műtermében még most is fantasztikus alkotásokat készít (Fotó: Szabolcs László)

Esztergályos Cecília betegsége miatt azt szeretné, ha leszázalékolnák őt, hogy rokkant igazolványt kaphasson, így könnyebben be tudna jutni a teátrumba. A kívánsága azonban még nem teljesült. Mert bár mozgásában korlátozott, annyira azért nem, hogy erről hivatalos papírja legyen.

Most majd megint megyek orvoshoz és talán majd hajlandóak adni nekem olyan igazolványt, hogy ne keljen az autómtól gyalogolni kétszáz métert, mert nem tudok. Az orvosok az szokták mondani, hogy "de maga játszik a színpadon!" Persze, de ott csak tíz métert megyek

A teljes beszélgetést itt lehet megtekinteni: