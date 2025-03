Máris ivós játék lett a Farm VIP 5. évadából: mutatjuk a szabályokat!

Vasárnap elindult a Farm VIP 2025-ös szezonja, ahol mindkét csapatban akad olyan tag, aki már az első naptól borzolja a kedélyeket. A rajongók két szereplőre még egy ivós játékot is felépítettek, amit az évad során még szeretnének tovább bővíteni. Az ihletadó pedig nem más, mint Aurelio és Kiara Lord.

A Farm VIP sárga csapatának legnagyobb kedvencei Aurelio és Pumped Gabo lettek (Fotó: TV2)

A Farm VIP sárga csapatában helyet kapott néhány kissé megosztó celeb is, köztük Pumped Gabo, Aurelio, de a piros csapat sem panaszkodhat Kiara Lord és Dávid Petra ugyanis egyáltalán nem fogják vissza magukat. Ők annyi témát szolgáltatnak a rajongóknak, hogy a két szereplőre már egy partyjáték is épült. Aurelio börtönidőszakának nyomai természetesen nem tűntek el az egykori villalakó gondolataiból, és ezt gyakran meg is osztja a többiekkel. Az internet népe szerint könnyen le is lehet részegedni, ha valaki minden alkalommal iszik egy pohárral, amikor a realitysztár megemlíti ezt a témát.

A Farm VIP piros csapatából Dávid Petra és Kiara Lord a legmegosztóbb karakterek (Fotó: Ladóczki Balázs)

Ezzel ellentétben Kiara Lord önhibáján kívül lett a játék része, pontosabban a felnőttfilmes tevékenykedése az, ami ilyen helyzetbe hozta. Ugyanis a szabályok megálmodója úgy érzi, Kiara hasonló gyakorisággal kap pornóval kapcsolatos poénokat és beszólásokat, mint ahogy Aurelio felhozza a rácsok mögött eltöltött éveit.

A Farm VIP Zsolti gazdája lehet a következő?

Gáspár Zsolti házigazdaként van jelen a farmon Demcsák Zsuzsa műsorvezető mellett, így ő is gyakran poénkodik a versenyzőkkel. A kommentelők ehelyett viszont arra lettek figyelmesek, hogy Zsolti Kováts Gergely Csanád nevét legtöbbször igencsak furcsán ejti, ugyanis sokszor úgy hallani, mintha csalánt mondana. Ezek után lehet, hogy rá alapozzák a játék következő szabályát?