Könnyeivel küzdve így mesélt lánya az elhunyt Bényi Ildikóról

Mint arról korábban a Metropol is beszámolt, mindössze 55 évesen elhunyt Bényi Ildikó: sajtóértesülések szerint az Önök kérték műsorvezetője súlyos betegség következtében halt meg.

Fotó: Markovics Gábor

A közkedvelt műsorvezető hosszú ideje volt meghatározó alakja a magyar televíziózásnak. Bényi azonban az elmúlt hetekben már nem volt látható a képernyőn, helyét kolléganője, Radványi Dorottya vette át. Korábbi cikkünkben összegyűjtöttünk néhány búcsúposztot, akik közel álltak Bényi Ildikóhoz.

Bényi Ildikó lánya, a szintén műsorvezetőként dolgozó Tótfalusi Fanni tavaly ősszel még egy remek hangulatú páros interjút adott édesanyjával a hot! magazinnak, amit a Bors idézett fel.

Tótfalusi Fanni többek között arról mesélt a hetilapnak, hogy elképesztően szoros a kapcsolata az anyukájával, és mindenben kikéri a véleményét.

„Sokat adok anyukám véleményére. Az M2 Petőfi TV-nél is műsorvezetőként dolgozom, anya pedig nézi az összes adást, azt követően pedig elmondja a véleményét, és tanácsot is ad, amire nagyon is szükségem van. Hiába az anyukám, képes objektíven hozzáállni a dolgokhoz. Nyaralni általában együtt megyünk, és közös hobbink a terápiás vásárlás is. Mivel közel lakom, így sokszor készülünk együtt műsorokra, de filmet is szoktunk nézni. Az idei nyár abszolút a Balatonról és az ingázásról szólt. A nagy­pa­pám Északkelet-Magyarországon él, ahol anyukám szülőfaluja van, így e két térség között jöttünk-mentünk” – árulta el Fanni 2024. szeptemberében. Akkor még nem sejtette, hogy a tavalyi lesz az utolsó közös nyaralása az édesanyjával.