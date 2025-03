„Szeptembertől bővül a család” – babát vár a TV2 sztárja

Koloszár Enikő neve sokaknak az Exatlon Hungary műsorából lehet ismerős. A fekete hajú bombázó a Bajnokok csapatát erősítette, hiszen tizenhárom évig válogatott atletizált, majd jött a konditerem és a fitnesz modellkedés, amiben világbajnoki első helyezett lett. Sajnos a TV2 sportreality-jét nem nyerte meg, azonban most talán ő érezheti magát a legnagyobb győztesnek. Nemrég ugyanis bejelentette: szeptembertől bővül a családjuk!

Koloszár Enikő Exatlon-karrierje nem tartott sokáig, ám most már az anyaságra készül (Fotó: TV2)

Koloszár Enikő anyuka lesz

Enikő a műsor után nem nagyon szerepelt a médiában, inkább a magánéletére koncentrált. Ennek meg is lett a gyümölcse, hiszen 2023-ban szerelme megkérte a kezét New Yorkban, tavaly augusztusban pedig kimondták a boldogító igent is. A következő meglepetésre sem kellett sokat várni, hiszen alig egy hete a nyilvánosság is megtudhatta, hogy úton van a szerlmesek első gyermeke, aki majd szeptemberben látja meg a napvilágot.

Egyelőre Enikő többet nem árult el a várandóságáról azon kívül, hogy a 16. hétben jár, rendszeresen sportol, és igyekszik odafigyelni az egészséges életmódra is. Még azt is hozzátette a TikTok-oldalán, hogy az első trimeszter megviselte, sokszor szenvedett a rosszullétektől, de ezek szerencsére elmúltak azóta. Talán hamarosan azt is bejelenti, hogy kisfiút vagy kislányt hord-e a szíve alatt, de egy biztos: az Exatlon-rajongók nagyon örülnek a kismama boldogságának.

Mi pedig mutatjuk a videót, amivel Enikő tudatta a nagy hírt!