Katus Attila segédmunkás lett

Két havonta tartok tábort. Ezek nagyon jól mennek Magyarországon és külföldön is, valamint tartok edzéseket Angyalföldön is 80 fő számára. Nagyon szeretem csinálni, főként most, hogy indul be a szezon. Kezdődnek a szabadtéri programok. Nagyon okosan kell összeállítanom, hogy fellépéseken és az edzéseken is jól teljesítsek és még az építkezésre is tudjak energiát fordítani