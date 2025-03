"Gyönyörű szépek vagytok!" - Gáspár Evelin csajos napot tartott az édesanyjával

A Gáspár család élete egy pillanatra sem áll meg. Adások, fellépések, kötelezettségek. Nincs ez most sem másként, hiszen a családfő, Győzike épp a hosszú évek után visszatért A Nagy Duettben bizonyít és verseng hétről hétre, amiben természetesen szerettei is állandóan támogatják.

Anya-lánya napot tartottak. Fotó: hot! magazin

Evelin például minden élő adás során Instagram-posztban bíztatja rajongóit arra, szavazzanak az édesapjára, most azonban úgy tűnik, végre jutott idő egy kis pihenésre is, amely során Beával úgy döntöttek, anya-lánya, csajos napot tartanak, amit meg is osztottak követőikkel, akik értékelték a róluk készül fotót, amelyet luxusjárművükben készíttek:

Jól néztek ki!

- érkezett az első bók, amit több ilyen folytatott: