Búcsúznak Balázsék: „Köszönjük a sok kedves pillanatot”

Az ország egyik leghallgatottabb reggeli rádiósműsora a Balázsék a Rádió 1-en. Rengetegen ébrednek Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Ráskó Eszter hangjára.

Gyászolnak Sebestyén Balázsék Fotó: Markovics Gábor

A közösségi oldalukon is igen aktívak, rendszeresen osztanak meg érdekes tartalmakat. Ám most egy szomorú hírrel jelentkeztek. A Facebookon tudatták, hogy elpusztult a rádió kedvenc háziállata, Szotyi. A kis hörcsög néha még egy-egy adásban is felbukkant, például akkor, amikor két évvel ezelőtt a 2022-es katari labdarúgó-világbajnokság egyik meccsének a kimenetelét jósolta meg. Ám erre többet már nem lesz lehetősége...

Rest in peace Szotyika. Köszönjük a sok kedves pillanatot

– búcsúzott szívszorító sorokkal az állattól Balázsék oldala a Facebookon