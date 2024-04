Sebestyén Balázs brutális, mire vette rá kollégáit

Akik ismerik, vagy akiket érdekel Sebestyén Balázs, pontosan tudják, hogy spirituális beállítottságú. Rengeteg műsorban, vagy minden reggel a rádióban találkozhatunk a humoros, dilis oldalával is, és pont ilyennek gondolhatnánk a tűzön járást is, de számára sokkal komolyabb dologról van szó. Számos kultúrában a hit bizonyítékaként vagy próbájaként szolgált, és sok helyen ma is alkalmazzák.

Sebestyén Balázs nem mindennapi csapatépítőt szervezett kollégáinak Fotó: Markovics Gábor

Sebestyén Balázs szerint elképesztő élményben volt részük

A csapatépítőkről általában mindenkinek a bulik, az evés-ivás jut eszébe, persze az sem kizárt, hogy a műsorvezető és kollégái is mulatoztak, de óriási élményben volt részük, melyről Instagram-oldalán egy videót is megosztott.

„A csapatépítőn parázson járásra vittem a brigádot.😊🔥🥰 "

Elképesztő élmény. Szellemi, fizikai, spirituális szinten, mindenhol hat!

„Mi raktuk meg a tüzet, ami ott égett le az este alatt, és lett belőle 800 fokos parázs! A tűzön járás célja a transzformáció, az átalakulás. A résztvevők ráébrednek, hogy többre képesek, mint azt korábban gondolták, hogy megtegyék azokat a dolgokat, amitől féltek. Ráeszmélnek, hogy a lehetetlennek tűnő dolgok sokszor igenis lehetségesek. Olyan fejlesztő módszer, amely az élet szemléletében és minőségi megtapasztalásában hoz újat, az élet új minőségét teremti meg és a mindennapok átformálódásához vezet. Úgy is mondhatnám, az egész este egyfajta paradigmaváltás."

Akik részt vesznek a tűzön járáson, ráébrednek, hogy egész életüket, körülményeiket és valóságukat maguk határozzák meg.

„Más gondolatok, más hitrendszer, más minőségű élet. Büszke vagyok az egész stábra, annyira ügyesek voltatok! 😊🔥❤️🙏🏻” – osztotta meg gondolatait a rádiós.

Van, aki ostobaságnak tartja a tűzön járást

Balázs mondanivalója, pontosabban a tűzön járás mindenkiből más érzéseket váltott ki. Természetesen a legtöbb követője poénra vette, volt, aki finomat, míg más durvábban fogalmazta meg véleményét a látottakról.

Azért nem kell túlmisztifikálni ezt a tűzön járást. Sok minden dől el fejben, de tudományos magyarázata is megvan annak, hogy miért nem égsz meg” – írja valaki.

„Gyógyszeredet bevetted?” – tette fel egy másik netező a kérdést, utalva arra, hogy finoman fogalmazva elmebetegségnek gondolja az egészet.

„Ez nem elképesztő élmény, hanem ostobaság!” – fogalmazott tömören egy másik „rajongó”.

Viszont aki hasonló beállítottságú, mint a műsorvezető, örömmel olvasta Balázs gondolatait és sorait.

„Balázs, annyira imádom, amikor ezekről beszélsz, írsz, csak tanulok tőled folyamatosan. Köszönöm 🙏🔥💗” – olvasható egy másik vélemény.