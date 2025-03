Farm VIP: MC Ducky mindent hátrahagyott új életéért

MC Ducky a Farm VIP után Ciprus felé vette az irányt, ahol másfél éve él és dolgozik (Fotó: Facebook)

„Aztán beindul a buli és dübörögni kezd a ház, ha nem írtam nagyon körbe”

„Amikor egy-egy csoportért kimegyek a reptérre és megszólalok, mindig akad egy-két arc, aki felsikít és közli a többiekkel, hogy ő bizony megmondta, hogy ez a Ducky az a Ducky. Az első kilométereken még érződik rajtuk a meglepetés ereje, de aztán beindul a buli és dübörögni kezd a ház, ha nem írtam nagyon körbe” – nevetett a Farm VIP sárga csapatának játékosa, aki hihetetlenül élvezi az új életével járó szabadságot. „Tulajdonképpen olyan ez, mintha fellépéseim lennének. Nagyon szeretek kicsit szerepelni a hozzánk érkező magyaroknak, ők pedig remekül szórakoznak a történeteimen és persze mindazon, amit Ciprusról mesélek nekik. Így ki tudom élni a bennem maradt exhibicionizmusomat is és persze azért az is belefér, hogy időnként elvállaljak egy-egy Magyarországról érkező felkérést, mint például a Farm VIP. Ja és befutott egy felkérés az USA-ból is, ahogy minden évben egyszer” – sorolta őszinte örömmel MC Ducky, aki egyébként egy nem mindennapi elfoglaltsággal üti el kevéske szabadidejét. Kacsa ugyanis gyermekkora óta rajong a legózásárt, így ha csak teheti, nekiül és épít valami igazán komoly cuccot a legendás kockákból. Most éppen egy térképen dolgozik…