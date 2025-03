A Farm VIP péntek esti epizódja nem éppen megszokott képsorokkal sokkolta a nézőket, a legújabb feladatnak bizony kórház lett a vége.

Farm VIP: a stábtagok azonnal bejöttek Pákóért és kórházba vitték a baleset után (Fotó: Tv2)

Farm VIP 2025: Sokkot kaptak a látottaktól

Új kihívások elé néztek a piros és a sárga csapat tagjai, hiszen minden idők legkomolyabb termelési feladata érkezett: papírügyi szakértő avatta be őket, hogy hogyan kell a papírt előállítani. A feladat egy esküvőhöz kapcsolódik, ahová 600 vendéget hívtak meg, ehhez kell minél több könyvet elkészíteni papírmerítéses technikával, hogy a vendégek teleírhassák jókívánságokkal. A papír elkészítéséhez azonban forgács is szükséges, amihez egy gyors favágó futamban is részt kellett venniük a versenyzőknek. Zsolti Gazda, miután minden részletet elmondott és elindította a versenyt, a pirosak és a sárgák is őrült hajszába kezdtek, arra azonban nem számítottak, hogy hamarosan félbe kell szakítani a menetet.

Pákó ugyanis egy szerencsétlen mozdulattal – ahogy meglendítette az eszközt – véletlenül belevágta a baltát a lábszárába, ennek következtében nyílt seb keletkezett rajta és azonnal el kellett látni. A Farm VIP szereplők szinte egy emberként borzongtak össze a látottaktól, az arcukról mindent le lehetett olvasni. Pákót a stáb tagjai azonnal kikísérték és kórházba szállították. Szerencsére viszonylag olcsón megúszta a balesetet, össze kellett varrni és pihenetetnie kellett, ezt leszámítva utána jól volt. Micsoda szerencse, hogy olyan csapattársa volt, mint Horváth Gréta, aki gondoskodó „Mamma”-ként sietett a segítségére és nem csak megigazgatta fekhelyét, de felstócolta a lábát is, hogy minél hamarabb meggyógyulhasson. Bár Gréti hozzátette, hogy egy ilyen sérülés nehezíteni fogja a csapat dinamikáját, hogy mi sül ki ebből, az a hétfői adásban derül majd csak ki.