Túl korán hagyott itt minket: 65 évesen elhunyt a Melrose Place színésze

Szomorú hír érkezett, ugyanis kiderült, hogy 65 éves korában elhunyt Mark Dobies, aki olyan alkotásokban szerepelt, mint például a Melrose Place, Nash Bridges, Gossip Girl, Miami helyszínelők, Pszichozsaru, Sabrina, a tiniboszorkány, A hálózat csapdájában, Divatalnokok vagy a Házi barkács – halálának oka egyelőre ismeretlen.

Mark Dobies utoljára a 2016-ban bemutatott Greater című filmben szerepelt. Amerikai focista volt, mielőtt színésznek állt, a sport örök szerelme maradt, hiszen még a halála előtt is rendszeresen edzett és szívesen segített másoknak is – arról nem is beszélve, hogy hatalmas sportrajongó volt, a Philadelphia Eagles volt a kedvenc csapata.

A képernyőn és színpadon való jelenléte tükrözte az elhivatottságát és tehetségét művészként

– olvasható a gyászjelentésében.

Mark Dobiest gyermekei, édesanyja és testvérei is gyászolják.