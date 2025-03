Szomorú hír érkezett: elhunyt a tehetségkutató fiatal sztárja

Meghalt az American Idol amerikai tehetségkutató egyik korábbi versenyzője, aki könnyekre fakasztotta a zsűrit csodálatos hangjával: Doug Kiker mindössze 32 éves volt, amikor elhunyt.

Tragikusan fiatalon hunyt el a tehetséges énekes / Fotó: Pexels

A férfi összetört szívű családtagjai erősítették meg az énekes halálát, részleteket azonban nem osztottak meg a történtekről. Kiker nővére, Angela Evans elmondta, hogy a családot váratlanul érte az énekes halála, míg a férfi volt menyasszonya, Valerie Cook úgy nyilatkozott, „utálja”, hogy a gyermekeiknek az apjuk nélkül kell felnőniük. Jelenleg egy GoFundMe-oldal segítségével gyűjtenek pénzt arra, hogy hazaszállítsák a férfi holttestét Colorádóból, valamint, hogy fedezni tudják a temetés költségeit.

Örökké a szívünkben fogsz élni. Nagyon hiányzol!

- írta Facebookon Angela.

Kiker – aki korábban szemetesként dolgozott –, az American Idol 18. évadának meghallgatása során vált híressé, miután könnyekre fakasztotta az egyik zsűritagot, Katy Perryt, Rascal Flatts Bless the Broken Road című dalának előadásával. Kiker ezt követően eljutott Hollywoodba, azonban a következő epizódban kiesett. A férfi az évadzáróra visszatért, és Rascal Flatts oldalán adta elő ismét a meghallgatási dalát.

2022-ben az énekes szerepelt a The Garbage Manben, egy, az életéről szóló független filmben, valamint videókat is közzétett magáról Youtube-on, amint countryt énekel: ezeket több millióan tekintették meg. A tragikus hír a tehetséges énekes rajongóit is mélységesen megrázta – írja a The Sun.