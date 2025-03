„Vegyes érzelmek vannak bennem” – drámai sorokkal búcsúzik Stohl András

A nézők hat héten át követhették és izgulhatták végig a Kiképzés című katonai sportrealityt. A produkció pedig tartogatott fordulatok bőven...

Stohl András is elbúcsúzott a Kiképzéstől, de újabb kalandok várnak rá Fotó: TV2

Azonban a műsornak vége, ennek kapcsán pedig annak házigazdája, Stohl András az Instagramon osztotta meg gondolatait, és azt is elárulta, hogy különleges élmény volt számára a produkcióban való részvétel.

Véget ért a Kiképzés a TV2-n… Vegyes érzelmek vannak bennem, mert nagyon megszerettem a Kiképzőket, rengeteget tanultam Tőlük a forgatások alatt is

– olvasható a műsorvezető posztjában, majd hozzátette, hálás azért, hogy részese lehetett ennek az egyedülálló formátumnak, amely napról napra bemutatta a rajok életét és küzdelmeit.

A Kiképzés Stohl András számára most véget ért, ám a következő időszakban sem fog unatkozni, hiszen ahogyan arra a bejegyzésében is emlékeztette a rajongóit, hamarosan indul A Nagy Duett, ahol Geszler Dorottya oldalán mutathatja meg énektudását, emellett pedig az InStyle Men szavazásán is lehet még rá voksolni.