Három dolgot üzent kritikusainak a Házasság első látásra nagy kedvence

Hiába telt el bő háromnegyed év azóta, hogy sikeresen bemutatkozott a TV2-n a Házasság első látásra című reality, még mindig óriási az érdeklődés az egykori szereplők iránt. Különösen Kabai Andris egykori felesége, Dávid Petra az, aki folyamatosan a középpontban van, illetve lesz, hiszen márciustól a Farm VIP-ben is szerepel majd. Sokan szeretik és sokan kritizálják a nemrég mellműtéten átesett személyi edzőt, aki közösségi oldalán három dolgot is üzent a kritikusainak. Mindezt meglepően stílusosan tette.

Dávid Petra nemcsak a fenti fotón, de a Házasság első látásra című reality után is igyekszik a középpontban lenni (Fotó: Polyak Attila)

Ezt üzenem mindenkinek, aki továbbra is azzal van elfoglalva, hogy engem kritizáljon

– írta TikTok-oldalán Dávid Petra, aki dalban, ráadásul nem is akármilyen dalban „mondta el” három üzenetét. A fülbemászó dal nem más, mint Dove Cameron énekesnő-színésznő hivatalosan még meg sem jelent száma, a Too Much (Túl sok) internetre kikerült részlete.

Íme a három üzenet:

1. „Ha azt mondod, túl sok vagyok, keres egyszerűbbet!”

2. „Ha nem tudsz lépést tartani, szerintem maradj lent!”

3. „Ha én ilyen nagy ügy vagyok, talán te vagy túl kicsi.”

Nézd meg Petra zenés videóját!