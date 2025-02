Meghan meghozta a döntést: nevet változtatott!

Meghan Markle vállalkozói karrierje nem indult zökkenőmentesen, és a folytatás sem túl rózsás. Miközben a hercegné foggal-körömmel próbálkozik, hogy Harry herceg nélkül is megállja a helyét, egyre több csalódás és probléma éri őt a szakmai életben. Minden azzal kezdődött, hogy a podcast műsora megbukott, majd kiderült, hogy az életmód-sorozata hatalmas csúszással kerül csak fel a Netflixre. Emellett Meghan 2024 áprilisában az American Riviera Orchard nevű életmódmárkájával próbált betörni a piacra egy eperlekvárral, ám egyelőre nem mutatkozik nagy érdeklődés a vállalkozás terméke iránt. A gyenge kezdés miatt nagy döntésre szánta el magát a hercegné.

Meghan Marklénak eddig nem sok sikerélménye lehetett a szakmai életében /Fotó: AFP

Meghan minden előjel nélkül megváltoztatta a vállalkozása nevét, ami most már As Ever néven fog futni, és a hercegné a „szerelemprojektjeként” hivatkozott rá a napokban. A névváltoztatás mellett új logót is kapott az életmódmárka, ami máris felháborodást keltett: kiderült, hogy az új logó meglepően hasonlít egy spanyol város címerére – írja a Mirror.

Az első képen az As Ever márka logóját, a másodikon pedig a mallorcai Porreres város címerét láthatjuk. Bár a kolibri és a fecske két különböző madár, a hasonlóságot mégsem nehéz észrevenni a két kép között. Ez a hasonlóság a város polgármesterének Francisca Morának is feltűnt, aki azt nyilatkozta a lapnak, vizsgálják, hogy milyen jogi lépéseket tegyenek az ügyben.

A hasonlóság szürreális. Most megvizsgáljuk, hogy mi legyen a következő lépésünk az ügyben. Ugyanakkor ez jó alkalom rá, hogy felhívjuk az emberek figyelmét Porreresre. Nem tudom, hogy a hercegné ellátogatott-e Mallorcára és itt látta esetleg a helyszínt vagy a címert, de a weboldalon látható egyik fotó is Mallorcán készült. Lehet, hogy innen jött az ihlet. Viszont most nagyon nemzetközinek érezzük magunkat, és remélem, hogy világszerte sokan megtudják, hogy létezik egy városka Mallorcán, amelynek ez a címere

– árulta el mosolyogva a politikus.

