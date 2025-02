Nem volt mellette a könnyfakasztó pillanatban: négy szóval üzent férjének Meghan Markle

Végéhez ért a 2025-ös Invictus Games, az eseménysorozat, melyet Harry herceg még 2014-ben alapított alapvetően a sérült katonák és veteránok bátorsága előtt tisztelegve. Az eseménysorra minden alkalommal ellátogat a brit királyi család sarja, és idén felesége, Meghan Markle is elkísérte. Igaz, komoly ellenérzéseket is váltott ki, ugyanis a hercegnét körülvevő PR-csapat is magasabb fokozatra kapcsolt a játékok alatt, és gyakorlatilag az eseményen személyesen nem jelenlévők sokszor hamarabb értesülhettek a dolgok állásáról Meghan Insta-oldalát követve, mint bárhol máshol, sőt, olyan helyzet is volt, ahol hivatalos fotósok nem is készíthettek képeket, így a hercegné közösségi oldala volt az exkluzív forrás. Nem véletlen, hogy sokan kiakadtak, és úgy vélik: a volt színésznő csak nyerészkedett a helyzeten (és a sérült katonákon), hogy saját imázsát építse és közelgő Netflix-sorozatát, a With Love, Meghan-t reklámozza.

Harry herceg felidézte, miként alapította a játékokat. Beszéde után Meghan Markle is üzent neki a közösségi oldalán Fotó: PA

Nos, Meghan végül még a játékok vége előtt hazautazott az Egyesült Államokba a gyerekeihez, így lemaradt Harry nagy pillanatáról: a herceg ugyanis könnyfakasztó záróbeszédet intézett az összegyűltekhez.

Ezt üzente férjének Meghan Markle

Harry beszéde igencsak felemelő pillanat volt sokak számára, de bizony alighanem maga a herceg is elérzékenyült a 12 ezres tömeg előtt állva. Meghan ugyan nem lehetett jelen, de minden bizonnyal követte az eseményeket, és Insta-sztoriban, egy ismerőse által készített videón keresztül üzent, melyhez négy szót főzött: "So proud of you", azaz "olyan büszke vagyok rád".

Insta-videóban üzent férjének Meghan Markle Fotó: Instagram sztori

Persze felmerülhet a kérdés, hogy ezúttal mennyire szól mindez a tényleges büszkeségről, és mennyire csak egy újabb, jól megtervezett marketingfogás Meghan hirtelen felélénkült közösségi oldalán, melyet immár kétmillióan követnek napi szinten...