Leslie Mandoki nemcsak díszvendégként vett részt a Cinema for Peace Gálán

Leslie Mandoki, világhírű zenész, producer és a Mandoki Soulmates alapítója, nemcsak díszvendégként vett részt a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál (Berlinale) egyik legrangosabb eseményén, a Cinema for Peace Gálán, hanem kiemelt tagként és támogatóként is, aki hosszú évek óta elkötelezetten áll az ügy mellett.

Leslie Mandoki és Bob Geldof

A Cinema for Peace Gála a film, a zene és a társadalmi felelősségvállalás legnagyobb alakjait hozza össze évről-évre, hogy közösen ünnepeljék a művészet erejét, és párbeszédet kezdeményezzenek a világ előtt álló kihívásokról a béke mellett. A Berlinale, a világ egyik legjelentősebb filmfesztiválja, és egyben a filmipar szakembereinek egyik legfontosabb találkozóhelye, ahol a művészi hitvallás és humanitárius küldetés határozza meg az est hangulatát. Leslie mindig is azt vallotta, hogy a zene és a művészet nem csupán esztétikai élmény, hanem egyetemes nyelv, amely hidakat épít kultúrák és generációk között, valamint komolyan képes társadalmi változásokat előmozdítani.

A Cinema for Peace egy olyan 2002-es kezdeményezés, amely a filmművészet erejét felhasználva kívánja felhívni a figyelmet a globális konfliktusokra, az emberi jogok megsértésére és a társadalmi igazságtalanságokra. A eseményeken világhírű művészek, aktivisták és döntéshozók találkoznak, hogy közösen gondolkodjanak és cselekedjenek a világ problémáinak megoldásáért. Az itt bemutatott filmek és projektek célja, hogy inspirálják a világ vezetőit és a közvéleményt a béke és az emberi jogok iránti elköteleződésre, valamint jó és helyes irányba ösztönözzék a társadalmi változásokat.

A csoportképen Leslie Mandoki trásaságában felfedezhetjük Antonio Banderast is

Leslie Mandoki nemcsak a zenei világban, hanem a társadalmi felelősségvállalás terén is aktív szereplő világszinten. Az évek alatt számos világsztár, köztük Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie, Gerard Butler, Sharon Stone, Helen Mirren, Nastassja Kinski, Sean Penn, Charlize Theron, George Clooney, Richard Gere, Edward Norton, Hillary Clinton... is csatlakozott a mozgalomhoz. DiCaprio régóta elkötelezett a környezetvédelem és a fenntartható jövő mellett, és hangsúlyozza, hogy a művészet és a film kulcsszerepet játszik a globális problémák megoldásában. Angelina Jolie és Gerard Butler aktívan támogatják a humanitárius kezdeményezéseket, különösen a menekültügy és az emberi jogok területén. Mindannyian egyetértenek abban, hogy a művészeknek nemcsak lehetőségük, hanem felelősségük is van abban, hogy jobbá tegyék a világot.

A kultúra és a művészet iránytűként szolgálhat számunkra, amely kivezet minket ebből a válságokkal terhelt labirintusból

– hangsúlyozta Leslie Mandoki.