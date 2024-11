50 éves Hollywood szívtiprója, Leonardo DiCaprio

A Oscar-díjas és hétszeres Oscar-jelölt, természetvédő szupersztár szerencsés csillagzat alatt születhetett, hiszen élete tele van rengeteg hihetetlen fordulattal. Mi ebből szedtünk most össze ötöt, így tisztelegve a színész-géniusz, Leonardo DiCaprio 50. születésnapja és persze kivételes karrierje előtt.

Leondardo DiCaprio 50 éves lett (Fotó: AFP)

Édesanyja a híres reneszánsz festő után nevezte el

Az Oscar-díjas színész édesanyja, Irmelin Indenbirken épp a firenzei Uffizi múzeumban járt, amikor annyira magával ragadta a legendás festő egyik műve, hogy eldöntötte: a Mona Lisa és Az utolsó vacsora alkotója nevét adja majd születendő kisfiának.

A kicsi Leonardo DiCaprio és szülei (Fotó: Peter Fleming Photos)

A Matchbox indította el az úton

A kis Leonardót édesanyja már egészen korai éveiben is meghallgatásokra hordta, így adódott a lehetőség, hogy mindössze 14 évesen szerepelhessen egy olyan televíziós reklámban, amely a Matchbox játékautóit reklámozta, és amely Amerika-szerte naponta többször volt látható.

Úgy érezte, rontana a filmen a jelenléte

Miután a Baz Luhrmann által rendezett Rómeó és Júliában Leo hatalmasat játszott, ezért az ausztrál rendező felkérte a 2001-es Moulin Rouge című sikermozira is DiCapriót. Ő azonban azzal utasította vissza az ajánlatot, hogy a borzalmas énekhangjával csak elvenne a romantikus film-musical sikeréből.

Még felnőtt sem volt

Konkrétan az egész világ tűkön ülve várta Leonardo DiCaprio első Oscar-díját, amelyet 2016-ban, az igencsak megosztóra sikeredett A visszatérő főszerepéért kapta. Azt viszont kevesen említik csak meg, hogy élete első Oscar-jelölése már 1994-ben, mindössze 19 éves korában kopogtatott az ajtaján a Gilbert Grape-ben nyújtott alakításáért.

Egy konkrét évtizeden át bulizott barátaival

Bár DiCaprióról köztudott, hogy soha nem használt drogokat, azt már több ízben is beismerte, hogy a 90-es években a partik megszállottja volt. Ebben természetesen hű társakra is lelt Tobey Maguire, David Blaine és Harmony Korine személyében. Bandájukat egyébként Hollywood-szerte úgy emlegették, hogy a The Pussy Posse, amit most inkább nem fordítunk le.