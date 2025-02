Hatalmas elismerés: nemcsak vastapsot kapott Leslie Mandoki

Különösen New Yorkban, ahol mostanában sok időt töltöttem, A Memory Of Our Future kiemelt figyelmet kap az amerikai médiában, mint az év egyik ‘legfontosabb albuma.’ New York City Times Square-jén az album borítója ragyogott rám a ‘Modern Day Masterpiece’ (Modern mestermű) felirattal. A fekete hattyús borítókép igazán szemet gyönyörködtető, és prominens helyet kapott a fontos lemezboltokban New Yorkban és Londonban is. Az albumborító szó szerint úgy ragyogott nekem és John Helliwell Soulmate társamnak, mint egy fény az alagút végén a londoni Waterloo Station LED-falán. Az Amerikából érkező eufórikus kritikák különösen megérintenek: közel 50 évvel ezelőtt fiatal zenészként disszidáltunk…. át a vasfüggönyön nyugatra, ezáltal számomra ez egy álom megvalósulása. Tizenéves koromban, amikor még a keleti oldalon éltem, végtelenül büszke voltam a hetedgenerációs másolatra, amit egy Jethro Tull albumról szereztem. Monóban hallgattam a Tesla magnómon, és arról álmodoztam, hogy egy nap az én lemezeimet is árulni fogják London híres HMV lemezboltjában, az Oxford Streeten