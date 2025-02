88 éves korában elhunyt Roberta Flack Grammy-díjas énekesnő és zongorista. A hírek szerint hétfőn halt meg otthonában, utolsó pillanataiban mellette volt a családja.

Az énekesnő 2022-ben jelentette be, hogy ALS-szel diagnosztizálták, ami miatt többé nem tudott fellépést vállalni.

Az ALS egy, a központi idegrendszert érintő gyógyíthatatlan megbetegedés, mely során izomgyengeség lép fel a motoros idegsejtek károsodása miatt. Bár a betegség túlélése néhány évre tehető, az életminőség romlását lehet lassítani a megfelelő terápiával.

Az énekesnő élete során összesen ötször kapott Grammy-díjat, munkásságát 2020-ban életműdíjjal ismerték el – írja az apnews.com. Legismertebb dalát, a Killing Me Softly With His Song-ot a Fugees is feldolgozta, ami szintén hatalmas sikert aratott.