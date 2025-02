Hivatalosan elvált, de most újranősül a Házasság első látásra sztárja

Nem bánta meg a szereplést a TV2 kísérletében Hegedűs Csaba, szerinte a műsorban átéltek a válás ellenére is segítettek neki abban, hogy jó férj legyen belőle. A Házasság első látásra sztárja nem is várt sokáig, már el is jegyezte új párját, és hatalmas lagzira készülnek.