"Én jövök zavarba…" - Csórics Balázst körberajongják a hölgyek

Vannak, akik a mély hangját imádják, másokat elvarázsol a férfias megjelenése, sokakat magával ragad az, ahogyan romantikus verseket mond. A hölgyek rajonganak Csórics Balázsért, amit sok esetben a tudtára is adnak.

Csórics Balázs: „Van, amikor én jövök zavarba...” (Fotó: Szabolcs László / hot magazin)

Csórics Balázs próbál mindenkinek válaszolni

„Boldogsággal tölt el, amikor pozitív visszajelzéseket kapok, de én semmit sem teszek, csupán végzem a munkámat!” – kezdte a hot!-nak mosolyogva Balázs.

„2018-ban úgy éreztem, hogy meg kell újulnom, valami mást is le akartam tenni az asztalra, így jött a vers, a dal. Nem voltak irdatlan nagy álmaim ezzel kapcsolatban, én csupán azt tettem, amihez értettem: verset mondtam. Nem gondoltam, hogy ekkora sikere lesz. Tisztelettel bánnak velem a hölgyek, próbálok minden megkeresésre válaszolni, illetve a személyes találkozáskor néhány szót váltani mindenkivel. Rengetegen köszönetet mondanak a versekért, adódnak érdekes helyzetek is, amikor én jövök zavarba… Azt is sok esetben érzem, amikor többet szeretne a hölgy, esetleg vacsorára hív vagy szeretne jobban megismerni; ilyenkor is válaszolok, udvariasan, soha senkivel nem vagyok sértő, sőt!”

A katonai egyenruha még férfiasabbá tette a színészt (Fotó: archív / hot magazin)

Arra a kérdésre, hogy a szívében van-e hely valakinek, szűkszavú választ kaptunk.

„Az életem minden területén pozitív változásokat élek meg, egy erőteljes szintlépés jellemzi a napjaimat, és minden megtörténik velem, ami megtörténhet!” – zárta le sejtelmesen a beszélgetést a S.E.R.E.G. színésze.