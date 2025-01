Vitray Tamás leleplezte a titkát: Így tartja jó formában magát 92 évesen

Vitray Tamás a fiatalos lendületéről, valamint a munkájához fűződő viszonyáról is mesélt a Retro Rádió Sztársáv című műsorában. A magyar televíziózás élő legendája gyermekkoráról is nyilatkozott és az operával való első találkozását is felelevenítette.

Vitray Tamás "csak ült és mesélt" (Fotó: Bors)

Így tartja fitten magát Vitray Tamás

„Reggel tornázom, ötvenpercnyit. Benne a futópaddal” – leplezte le szűnni nem tudó lendületének titkát a legendás tévés, aki elárulta, hogy gyermekkorában teherként élte meg a szerepléseket, egészen addig, amíg minden szem rá nem szegeződött.

Ha visszanézek óvodás és kisiskolás koromra, hogy utáltam szerepelni, de ha már kellett, elfelejtettem a velejáró zavart. Ezt nem akkor állapítottam meg, csak visszaemlékezve. Még korábban, sok évvel ezelőtt az óvó nénim – akivel szemben laktam sokáig, már tévés koromban – azt mondta, hogy „már lehetett rajtad látni”. Holott én azt hittem, hogy mindig elbújok, csak ne kelljen szerepelni

– mesélte Vitray Tamás, aki a zenéhez fűződő viszonyáról is mesélt egy kedves történetet.

„Az én nagyapám 40 évet töltött a Vígszínházban, a nézőtéren. Ő volt a nézőtériek, a ruhatárosok, jegyszedők főnöke. Én a kis dagadt, 4, 5, 6 éves kisfiú sokat jártam a Vígszínházban. Akkor a zenés darabokat fújtam, jószerivel a tükör előtt állva, természetesen. Fekete Péternek a nótáit néha még most is, ha hallom, eszembe jut és akkor a környezetem jót röhög rajtam, mert eléneklem” – nevetett a 92 éves Vitray Tamás. A Kossuth-díjas magyar újságíró ezt követően elmondta azt is, mely opera volt rá akkora hatással, hogy a műfaj rajongója lett, már kisgyermekként.

A legendás tévés elárulta, hogy melyik opera ragadta magával, még kisgyermekként (Fotó: Koncz György)

Aztán jött egy fordulat, mikor a zene kezdett érdekelni. A véletlen játszott ebben szerepet, nem volt a családi hátteremben ilyenfajta, különösebb érdeklődés. Ami azt illeti, családi hátterem sem nagyon volt már addigra. A lényeget illetően: véletlenül eljutottam az Operába. Hogy mennyire nem értettem az egészet, abból kisejlik tán, hogy a barátom édesanyjánál találkoztam a barátommal, aki osztálytársam volt. Vasárnap délelőtt volt és [az anya] szeretett volna szabadon otthon maradni, mert jött az udvarlója, fiatal özvegy asszony volt. Azt mondta, hogy „miért nem mentek az Operába, mit ültök itt, bent”. Nem tudtam, nekem az opera az az operációval volt egy helyen a szótárban. Elmentünk, nem volt jegy. Mondta a néni, hogy menjünk a másik oldalra, az elővételihez és vegyünk a hétre magunknak jegyet. Vettünk jegyet a Faustra. Nem kell magyaráznom, hogy semmit nem tudtam róla, mint előzmény. Megnéztem a Faustot, végigálltam a darabot, mert a harmadik emelet, jobb oldal, zártszék, harmadik sor és negyedik sor volt 2,50 [forint], a legolcsóbb. Onnan nem lehet látni, csak a színpad túlsó sarkát, ha ülsz. Tehát fel kellett állni. Innentől indult az én mániám az opera és a koncertzene iránt, amit általában komolyzenének mondanak, pedig annak egy jelentős része a maga idején, mint tánczene valósult meg

– emlékezett vissza a magyar televíziózás ikonja, aki azt is elárulta, mivel foglalatoskodik manapság.