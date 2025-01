Somhegyi Krisztián a baba neméről vallott

Somhegyi Krisztián és Viczián Viktória szerelme álomszerű, a kt fiatal már három éve alkot egy párt, és a rózsaszín köd még mindig nem szállt fel. Nemrég hatalmas mérföldkőhöz érkeztek: megvették első közös otthonukat, a rajongók pedig már a következő nagy bejelentést várják: mielőbbi gólyahírben reménykednek.

Somhegyi Krisztián és Viczián Viktória három éve alkot egy párt: a közös otthon már megvan, a rajongók pedig a bébi érkezését várják (Fotó: Bors)

Somhegyi Krisztián barátnője nem lelkesedik a kérdésért

A népszerű páros gyakran válaszol közösségi oldalán rajongói kérdésekre, ahol rendre előkerül a családalapítás gondolata. A 2017-es Miss Earth Hungary többször kifejtette már, hogy ez nem olyasmi, amit külső nyomásra szeretnének megvalósítani. Krisztián a jelek szerint azonban ugyanolyan lelkes, mint a követői, így boldogan válaszolt arra a rajongói kérdésre, miszerint: „Lányos vagy fiús apukának tudod magad jobban elképzelni?”

Bármelyikért nagyon hálás leszek, a lényeg, hogy egészséges legyen!

– válaszolta az Exatlon korábbi évadának szereplője. Új otthonukról is faggatták őket, amivel kapcsolatban a sportoló azt felelte: elképesztően szeretik az új kuckót. A szerelmi fészek is kiváló kifejezés lenne, hiszen lerí róluk, hogy bár még nem házasok, mégis mintha a „mézes hetek” fázisában lennének. A TV2 Párharc 2023-as évadának nyertes párosa már három éve van együtt.

„Mi is alig hisszük, annyira gyorsan repül az idő, de lassan három éve, hogy együtt vagyunk” – árulta el közösségi oldalán Krisztián.

A sztárpár boldogsága három éve töretlen (Fotó: Markovics Gábor)

Somhegyi Krisztián a Dancing with the Stars-beli szereplésekor is remek kondiban volt, most pedig úgy érzi, élete formájában van, ezt pedig a rengeteg edzésnek köszönheti:

„Napi egyszer minimum, de van, hogy napi kétszer is edzek” – árulta még el.