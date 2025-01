Pokorny Lia 30 éves fotóval nosztalgiázott: retteghetnek a fitneszdinasztiák?

Pokorny Lia, a magyar színjátszás egyik igazán közkedvelt alakja idén különleges módon köszöntötte az új évet. A színésznő egy 30 évvel ezelőtt készült edzőtermi fotót osztott meg követőivel, amelyen fiatalon, a kornak megfelelő sportos, retró szerelésben látható. Bár korábban Pokorny Lia műtéten esett át, most mégis eltökélten pózol és osztja meg velünk újévi fogadalmát.

Pokorny Lia újévi fogadalma, hogy kipattintja magát. (Fotó: Czinege Melinda)

Divat, sport Pokorny Lia módra

„Úgy döntöttem, az új évben pont úgy fogom kipattintani magam, mint 20 évesen, ugyanilyen szettben” – írta viccesen posztjában Pokorny Lia. A kép villámgyorsan bejárta az internetet és rengeteg bókot kapott, továbbá sokan buzdítják további ilyen jellegű tartalmak megosztására. Természetesen a jó tanácsok sem maradtak el.



„Január 10-ig tele lesznek a termek, 20-a körül már csak félig, akkor már sokan feladják az újévi fogadalmat” – írta egy rajongója.

„De jó, köszi!!! Kevesebben látnak rózsaszín bugyiban kevésbé karcsú derékkal!!!” – válaszolta viccesen a színésznő, azt sugallva, talán az említett újévi fogadalom nem is komoly.

Pokorny Lia könnyeden beszélget rajongóival a közösségi médiában (Fotó: Sándor Judit)

Új karrierlehetőség

Pokorny Lia nemcsak színészi munkájával nyerte el a közönség szívét, hanem sokoldalúságával is. A színház mellett filmekben, televíziós műsorokban és különféle projektekben is aktívan részt vesz. Úgy fest, akár a sport világában is helytállna, mivel többen jelezték, hogy szívesen követnék a művésznőt. Retteghetnek a fitneszdinasztiák?

„Hajrá, de szólj, ha lesznek edzésvideóid is, csatlakoznánk jó páran szerintem” – írták kommentben.

„Nem baj, ha a hajam is így fogom feltűzni?” – reagált ismét a kinézetével viccelődő Pokorny Lia.

„Én ehhez túlságosan szeretem a marhasteaket!” – kommentelte egy nem túl motivált rajongó.

„Attól nem is lehet hízni!” – válaszolt Lia.

„Ez szuper jó hír, tudtam én, mit kell szeretni! Mondanám, hogy meghívlak egy steakre, de messze vagyok!” – folytatta a hozzászólások sorát.

Pokorny Lia újévi fogadalma is könnyedséget és pozitív hozzáállást tükröz. A 30 évvel ezelőtti fotóval nemcsak nosztalgiázik és viccelődik, hanem arra is rámutat, hogy az idő múlásával nem kell elveszítenünk a lelkesedésünket vagy a motivációnkat.