Három nap alatt négy előadást játszom, ami nem akármilyen. Kicsit feszült is vagyok, mert már nem tudok kettőt játszani egy napon, kérem is mindig, hogy ne tegyék ezt velem. Egyszerűen nem vették tudomásul. Ha ezután is így lesz, akkor keményen lépek föl, ugyanis a 89. évemben vagyok – szeptemberben töltöm –, és ez bizony nekem nagyon nehéz. Pénteken este van egy előadásom, szombaton kettő, vasárnap délután pedig megint egy. Ez egy kicsit sok. Persze nem panaszkodom, mert most pihenek, masszőrnél is voltam, szóval próbálom magam formába hozni, hogy bírjam. De hála a Jóistennek ahogy felteszik az internetre, pillanatok alatt elfogynak a jegyek az előadásaimra