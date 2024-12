A színpadi szerepei mellett Pásztor Erzsinek a szinkronmunkái is legendásak: aki valaha hallotta őt, az rajong a hangjáért. A méltán népszerű Csengetett, Mylord? című sorozatban a Jászai Mari-díjas színésznő a szakácsnőnek, Mrs. Blanche Liptonnak kölcsönözte az orgánumát.

Pásztor Erzsi névnapján számtalan üzenetet kapott sms-ben – Fotó: Szabolcs László

"Van egy – talán mondhatom úgy – rajongóm, egy kedves idős veszprémi hölgy. Ő húsz éve minden születésnapomon, névnapomon, és minden ünnepen küld nekem egy kedves üdvözlőlapot. Ezeken mindig úgy szólít meg, hogy „Drága Művésznő, Erzsike! Kedves Mrs. Lipton!” – mesélte a Kossuth-díjas színésznő a hot! magazinnak.

Pásztor Erzsi karácsonykor mindenkinek lapot küld

A rajongói köszöntés még nem is lenne szokatlan, ám Pásztor Erzsi az évnek ebben a szakában viszonozza is a kedvességet!

" A névnapomon is, ha azt mondom, hatvanan írtak SMS-t, nem túlzok. Sokan szoktak írni postán is, én pedig, ha a borítékon szerepel a feladó, levágom, és elteszem. Karácsonykor én is küldök mindenkinek egy lapot, köztük az említett hölgynek is. Idén hat lapot vettem; ez a minimum, amit megtehetek"– mondta.

Pásztor Erzsi partnerei Hernádi Judit és Zsurzs Kati – Fotó: archív / hot magazin

A színésznő a karácsonyt a lányával és a keresztlányával tölti, de a színháztól sem szakad el.

– Amióta a lányom újra Magyarországon él, minden évben így ünneplünk. 24-én nálunk van a vacsora, másnap pedig az ebéd, este pedig megyek játszani.

Amíg Pásztor Erzsi lánya Olaszországban élt, a színésznő ott töltötte az ünnepeket, és „hazahozott” egy szokást.

"Ott már december 8-án feldíszítik a karácsonyfát, és igazuk van: ki kell élvezni a fát, ha már ott van! Úgyhogy rászoktam én is, és amióta a lányom Budapesten él, azóta együtt öltöztetjük fel a fát" – mesélte Pásztor Erzsi.

A színpad marad! Bár szinkronba már nem jár, több darabban is játszik. Karácsony első napján a Játékszínben állt színpadra a Nyolc nő-ben, de nemrég volt a Fergeteges látogatás 100. előadása a Turay Ida Színházban, ősszel pedig a Forgószínpad című darab bemutatója. "Azt tapasztalom, hogy nagyon szereti a közönség, örömmel látnak minket, idősebb színésznőket. Ez tényleg egy ajándék" – mondta erről.