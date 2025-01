Bár Harry herceg felesége, Meghan új sorozatának premierje elmaradt, néhány meglepő részlet kiderült a With Love, Meghan előzeteséből. Ékszerszakértők elemezték ki a képkockákat, meglepő felfedezést tettek.

Meghan a kisfiának üzent a sorozata kisfilmjében (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Meghan a medáljával üzent a kisfiának

Harry herceg felesége nem örvend túl nagy népszerűségnek, Meghan minden lépésébe bele tudnak kötni az utálkozók. A legutóbbi döntése is igencsak megosztó lett. A With Love, Meghan című sorozatban a brit királyi családból kitaszított hercegné gasztronómiában elismert szakemberekkel és barátaival süt-főz, bemutatva szülőhazája, Dél-Kalifornia szépségeit. A bemutató január közepén lett volna, ám a pusztító Los Angeles-i erdőtüzek miatt Meghan szolidaritásból úgy döntött, márciusra napolja a premiert. A rajongók – és utálkozók – addig sem maradnak szaftos részletek nélkül. Az Express című külföldi lap beszámolója szerint ékszerszakértők elemezték ki az előzetesben a Meghan által viselt medált.

Meghan nem véletlenül viselte ezt a méregdrága nyakláncot (Fotó: Netflix)

Az említésre méltó ékszer egy 14 karátos arany nyaklánc, aminek smaragd medálja kisfiuk, Archie májusi születésnapját szimbolizálja. A szakértő szerint nem véletlen, hogy Meghan szerette volna, ha már az előzetesben feltűnik a szívének kedves ékszer, hiszen ez egy szívmelengető üzenet az elsőszülöttje irányába. Az ékszerész szerint a smaragd a jólét és bőség vonzója is, de a spiritualitásban és meditációban is fontos szerepe van: ezek is szerves részei Meghan életének. Az ékszer a hozzáértők szerint több mint 4000 font, azaz nagyjából kétmillió forint értékű. De a rövid videóban jól látszik a méregdrága Cartier luxusmárka karórája és karkötője is a hercegné csuklóján.