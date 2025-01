Kiderült: ezek voltak a hétvégén meghalt színésznő utolsó szavai

Már több mint egy hete megállíthatatlanul terjed az erdőtűz Los Angelesben és környékén. A borzasztó természeti csapás már 25 emberrel végzett, és több embert is eltűnt személyként keresnek a szinte hamuvá égett területeken. Három nappal ezelőtt, január 13-án pedig borzasztó hír érkezett, ugyanis kiderült, hogy a Blues Brothers színésznője, Dalyce Kelley is életét veszítette, miután a háza lángra kapott. Most pedig kiderült, hogy mik voltak a tragikus körülmények között elhunyt sztár utolsó szavai.

A Los Angeles-i lakókat váratlanul érte, hogy ilyen gyorsan és ilyen nagy területen terjed a tűz, pedig láthatták a füstfelhőket az égen Fotó: Middle East Images via AFP

Az Unilad számolt be róla, hogy vasárnap megerősítést nyert, amitől mindenki rettegett, megtalálták Dalyce holttestét a háza romjai között. Erről a nő unokája, Kelley árult el részleteket a lapnak:

Nagyon jó viszonyban voltunk, rengeteg módon befolyásolta az életem alakulását. Ez a veszteség pusztító

– kezdte beszámolóját Kelley. Majd így folytatta:

Én vittem haza a nagymamámat a kórházból, és azt mondta, hogy szeretne végre egyet a saját ágyában aludni. Tudtuk, hogy négy mérföldre tőlünk látni a füstöt, de nem gondoltuk volna, hogy elérheti a mama házát. Ez volt az utolsó alkalom, amikor beszéltünk. Rám nézett és adott egy csókot, majd azt mondta, hogy »szeretlek!«. Ekkor betakargattam és hagytam pihenni. Nem féltünk a tűztől, mert nem adtak ki evakuálási parancsot.

Kelley ezután hazavezetett a 25 mérföldre található otthonába és békésen lepihent. Este látott híreket arról, hogy az egész környék lángokban áll. Hajnali 5 órakor visszasietett a mamája házához, azonban már nem tudott odajutni, mert a rendőrség lezárta a területet. Végül háromnapi várakozás után a megyei orvosszakértő értesítette róla, hogy rátaláltak a nagymamája holttestére.