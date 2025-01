Lebukott Krausz Gábor, bolti lopáson érték – Videó

Erre senki nem számított: bolti lopáson érték Krausz Gábort! Megdöbbentő dolog derült ki a sztárséfről, aki a napokban azzal került reflektorfénybe, hogy megkérte szerelme, Mikes Anna kezét, a lány pedig igent mondott. Jöjjenek a részletek!

Bolt lopás: ezt senki nem gondolta volna Krausz Gáborról (Fotó: Havran Zoltán)

Különleges podcast-műsor vendége volt Krausz Gábor. A Bőröd alatt című új beszélgetős műsor első részében Geller András „Indián” tetoválás közben társalog a beszélgetőpartnerével. Már maga a tetoválás is izgalmas, hiszen Gábor azért ült be Indián székébe, hogy egykori felesége arcképét eltüntesse a jobb válláról. Az egykori portréból életfa lett. Az alkotás közben pedig egy rendkívül érdekes beszélgetés zajlott, többek közt egy sorsfordító lebukás is szóba került.

„Mindig mindenki azt mondta, hogy én az a fajta gyerek vagyok, aki a jég hátán is meg fog élni. De hogy hogy, az kérdéses volt. Mert ott volt egy olyan időszak, amikor kérdéses volt, hogy én bűnöző leszek vagy normális ember. (...) Engem mindig az tartott vissza attól, hogy tényleg olyan köztörvényes hülyeséget csináljak mondjuk, hogy én nem tudtam magam elképzelni, hogy én börtönben, hogy élném túl. A szabadságomat, a testi épségemet jobban féltettem, ezért ott mindig volt egy utolsó pillanatos megtorpanás, hogy nagy hülyeségbe mégsem megyek bele.”

– kezdte Krausz Gábor. Majd így folytatta:

„A fordulópont az volt egyébként, majdnem felnőttként, 17-18 évesen, suli után bemenni a kisboltba, egyébként bevásárolni, tehát volt nálam pénzt, venni rendesen élelmiszert, de azért egy túró-rudit berakni a zsebembe, és képzeld el a szekus elfogott. Roppant megalázó módon, mindenki előtt: «Ürítsd ki a zsebeidet!». (...) Rám néz az ember: «Most komolyan?! Apád mit szólna, ha most tényleg ide kelleni hívni egy rendőrt, meg téged, meg apádat?!» A szégyenérzet... Azóta soha semmit nem vittem el, ami nem az enyém.”

– árulta el Krausz Gábor.

Íme a teljes videó, Geller András „Indián” podcastje, melyben a fenti témákon túl szóba kerül a bizalom, a gyerekkor, fájdalmak, szégyenlősség, kiegyensúlyozottság, elégedettség: