Mikes Anna szexi fotóval jelentette be a nagy hírt, röpködnek a gratulációk

Bombaként robbant a hír: Krausz Gábor eljegyezte szerelmét, Mikes Annát! A sztárséf Instagram-oldalán osztotta meg örömét, menyasszonya, Anna pedig vasárnap, egy bikinis fotó kíséretében írta ki a közösségi oldalára: „Nos, menyasszony vagyok!” Bejegyzéséhez csak úgy röpködtek a gratulációk és a dicsérő hozzászólások. Mutatunk párat!

Jegyesek: Mikes Anna és Krausz Gábor Fotó: Havran Zoltán

„Gratulálok! Gáborral nagyon jó párost alkottok. Igazán látszik, hogy boldogok vagytok”

– írta egy hozzászóló.

„Szívből gratulálok! Ahogy már Gábornál is írtam, te maga vagy a bűbáj, egy csoda nő vagy, az Ázsia Expressz óta én egyszerűen csodállak és egy 29 éves kapcsolatban 44 évesen sokat tanultam tőled. A gyűrű káprázatos, ti ketten pedig egy mesébe illő pár vagytok. Kívánok nektek sok boldogságot és hosszú hosszú életet szeretetben egészségben”

– fogalmazott más.

„Gratulálok, sok boldogságot kívánok! Szép pár vagytok Gáborral. Végre Gábornak az arca is sugárzik a boldogságtól. Jó így látni titeket”

– lelkendezett egy kommentelő.

„IGEN ANNA! Az vagy, mert a szerelem erejével minden akadályt legyőztetek! Tisztelitek egymást és sokat tesztek a kapcsolatotok érdekében, vigyáztok arra , hogy a tűz ne aludjon ki soha! Mi, akik az első perctől követtük a szerelmetek kibontakozását, bíztunk abban, hogy ez megtörténik! Biztos, hogy a sors keze is benne van, de ez csak egy a sok közül! Ugye, hogy mennyivel szebben hangzik az a szó: MENYASSZONYOM! Csodálatos vagy, mint NŐ, mint ember, de azóta még jobban kivirultál és ez nemcsak az arcodon, de még a mozgásodon is látszik! A kék Óceán tanúja volt a meghitt pillanatnak, a hullámok pedig a kimondott szavaknak! IGEN, IGEN! Én éreztem, hogy ez lesz az a sziget, ami már 11 pontot is ad! Boldogok vagyunk, hogy VELED ebben a csodában osztozhatunk! Millió ölelés és használjátok ki minden pillanatot, szeretünk Benneteket!!!”

– öntötte ki szívét és gondolatait egy rajongó.