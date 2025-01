Kulcsár Edina elbüszkélkedte a nagy eredményt: rossz szemmel nézik a rajongók

Kulcsár Edina élete bizony csöppet sem mondható unalmasnak. Folyamatosan mozgásban van, ez pedig nem is csoda. Amellett, hogy ő Magyarország egyik legbefolyásosabb üzletasszonya és menő influencer, aki sok-sok tartalmat gyárt, egy hatalmas családot is elvezet. Négy gyermeke van, de otthon sokszor hat kis lurkó szaladgál. Azoknak a nőknek, akiknek egyaránt fontos a nagycsalád és a karrier is, bizony áldozatokat kell hozniuk. Igen sokan lemondanak az alvásról, hogy mindent bele tudjanak sűríteni a szűkös 24 órába.

Kulcsár Edina keveset alszik

Edina most arról számolt be, hogy a telefonján alvási célként az 5 óra van beállítva, de ezt sem tudja szinte soha betartani. Éppen ezért most örömünnep volt a számára, hogy ez összejött. A rajongók azonban ezt nem nézik jó szemmel, mert köztudomású, hogy a kiegyensúlyozott és egészséges élet egyik kulcsa a sok alvás.

