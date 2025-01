Meg is van az év első balhéja? Kembe Sorel: „A nők sosem tudnak logikusan gondolkodni”

A Jóban-Rosszban Kálem dokija szereti kivívni maga ellen a sorsot. Kembe Sorel a közösségi oldalain rendre oszt meg merész, szókimondó, nyers véleményt egy-egy társadalmi jelenségről, problémáról. Most azonban mindenki, férfiak is, nők is terítékre kerültek.

Kembe Sorel alaposan helyre tett mindenkit az új év örömére (Fotó: Bors Archívum)

„A férfiak csak primitív ösztönlények”

„A nők sosem tudnak logikusan gondolkodni, csak az érzelmek vezérlik őket” – kezdi mondandóját, amire sokan felkapták a fejüket. A vívó olimpikon itt azonban nem állt meg, a jelek szerint nem csak a „gyengébbik nem” van a bögyében.

„A férfiak csak primitív ösztönlények, akiknek minden csak a szex körül forog” – szúrt oda a férfiaknak is.

A videóban még kifejti, hogy a nők mindig a gazdag férfit választják, csak a külsőségek hajtják őket, és komoly munkára nem képesek. Miközben a férfiak lusták, gyerekesek és mindig hazudnak, csalnak…

„Talán ez jövőre megváltozik, boldog új évet kívánok” – zárta mondandóját Sorel, aki ugyan a videóban feltüntette, hogy sztereotípiákat sorol fel, a kommentelők szerint sok igazság van abban, amit mond.

„Ez mind igaz, ha nem is mindig férfira és nőre, akkor fordítva, de ezek egyszerre érvényesülnek”

– adott igazat egy hozzászóló, míg egy másik így vélekedett:

„Az a helyzet, hogy talán mind igaz is és nem is. Mert a mértéke nem mindegy, hogy mennyire ilyen, és akarnak-e változást ebben. Balanszolni kéne.”

A titokzatos Kembe Sorel

Arról már nem szól a fáma, hogy mondandóját mennyiben ihlették saját tapasztalatok. Kembe Sorel azon kevés hírességek egyike, akinek a magánéletéről – legalábbis arról, ami az elmúlt években történt – szinte semmi sem tudni. Annak idején nagy port kavart, hogy volt feleségével, a Jóban Rosszban című sorozat forgatásán megismert Kondákor Zsófival 2017-ben zajosan elváltak. Úgy tudni, azóta már enyhült a feszültség köztük, Sorel 2022-ben így fogalmazott:

„Jó pap is holtig tanul, főleg, ha a lánya tanítja meg a legtöbb dologra. Normalizálódott a kapcsolatunk Zsófival is, már megvan az a nyitottság, ami korábban nem volt.”