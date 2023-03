"Ezek az emberek a sikertelenségüket vetítik rá másra" – Kembe Sorel-Arthur helyre tette azokat, akik a bőrszíne miatt bántották

Rendszeresen készít videókat a TikTokra Kembe Sorel-Arthur, aki olykor-olykor komoly témákban is elmondja a véleményét. A Jóban Rosszban egykori sztárja legújabb videójában egy korábbi rasszista kommentre reagált: „Te vagy az apja boxos?”.

– Mindig is voltak olyan emberek, akik másokra vetítik ki a sikertelenségüket. Korábban is megkaptam: akkor rosszul érintett, de mára nem tud érdekelni. Gyerekkoromban mindennapos volt az ilyen inzultus, volt, hogy verekedésbe is torkollott. Mára elengedem a fülem mellett – kezdte a Metropol érdeklődésére a színész-műsorvezető.

Nem szabad a külsőségek alapján dönteni, sokkal inkább az értékekre kéne koncentrálni. Ha becsukom a szemem és úgy beszélek egy olyan emberrel, aki bunkó, akkor is az marad. Sosem találkoztam még látássérült emberrel, aki a bőrszíne miatt ítélt volna meg egy embert. Aki pedig másokat hibáztat a sikertelensége miatt az dezinformált, tudatlan

– fűzte hozzá lapunknak Kembe Sorel-Arthur.

Korábban is mesélt már atrocitásairól

A 2004-es athéni olimpián vívóként indult színészt gyerekkorában is sokszor érték támadások bőrszíne miatt. Az egyik ilyen esetről egy korábbi rövid videójában mesélt.

„17 éves koromban csattogok kifelé a gimnáziumból, egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy szembe jön velem egy németjuhász. No meg vagy 12 srác bakancsban, bomber dzsekiben, felhajtott nadrágban. Mindig kopaszra borotválták a fejüket, elég félelmetesek voltak így sokan. Ők voltak az úgynevezett skinhead-ek, az akkori fajgyűlölők. Már messziről kiabáltak felém: Mit keresel itt néger? Hát gyerekek, én éppen megyek haza a suliból. Nem érdekel, hogy mit csinálsz itt, menj haza, ahonnan származol” – elevenítette fel a történetet anno Kembe Sorel-Arthur a 2011-es Gulyásleves négercsókkal című önéletrajzi könyvében.