Hazaviszi szerelmét Joshi Bharat: Indiában venné feleségül

Joshi Bharat lányai után most otthon is bemutatná Kiss Virágot, a nőt, aki visszaadta a hitét a szerelemben. A műsorvezető fontosnak tarja, hogy szerelme találkozzon az indiai rokonaival is, igaz, még nincs kőbe vésve, de ha mennének, akkor két hetet biztosan ott töltene a szerelmespár. A műsorvezető örül annak, hogy kellemesen indult a világ számára a 2025-ös év és eddigi tapasztalataira hivatkozva azt mondja, hogy ez jót sejtet.

Joshi Bharat indiai családjának is bemutatná Kiss Virágot Fotó: MW_SZL

Joshi Bharat szeretné hazavinni kedvesét

„Hála a jó Istennek a világban nem lett nagyobb a baj. A Los Angeles környéki tüzeket leszámítva, én úgy látom, hogy a 2025-ös esztendő eddig jónak számít. Pozitívan telnek az emberiség számára az idők manapság, úgy vélem – az eddigi tapasztalataim alapján – ez kifejezetten jó” – kezdte a Metropolnak a népszerű műsorvezető.

Joshi Bharat barátnője oldalán készül utazni idén is, bár a célállomást még nem tudják, India is szerepel a szerelmesek tervei között. Joshi Bharat gyerekeinek már bemutatta kedvesét és örülne, ha családja többi tagja is megismerhetné Kiss Virág művésznőt.

Egyelőre fejben tervezzük a pihenést és a nyaralást, semmit nem tettünk még ennek érdekében. Indiába hazavinném Virágot, fontosnak tartom, hogy találkozzon az ottani családommal. Nincs kőbe vésve, hogy idén oda megyünk, de szerepel a tervek között. Nyáron egész biztos, hogy nem megyünk oda, mert ott olyankor nagyon meleg és monszun van. Majd talán ősszel, vagy télen. Ha megyünk, két hetet biztosan ott töltünk. A kapcsolatunk már így is komolyra fordult, így azt sem tartom kizártnak, hogy Indiában házasodjunk, ha arra kerül a sor

– mondta a műsorvezető, akinek egykori műsorát, a Joshi Bharat-show összes részét máig újranézik a netezők, de azóta ő már új vizekre evezett. Rádiósként és saját podcastjével is sikeres. Joshi Bharat ennek kapcsán elárulta, hogy ki számára az álomvendég.

A műsorvezető elárulta, kit látna vendégül műsorában Fotó: Szabolcs László

Elárulta, ki számára az álomvendég

„A műsoraim pörögnek, az Egy férfi és egy nő című rádióműsor, valamint a Beszélgessünk nevű podcastem is megy a YouTube-csatornámon. Nem tudnék választani közülük, mindkettőt szeretem. A rádiózás egy teljesen új feladat volt számomra, de már másfél éve megy, töretlenül és mindig találok benne új kihívásokat, valamint érdekes vendégeket” – mondta Joshi Bharat, majd így folytatta:

Sok magyar hírességgel volt már alkalmam beszélgetni, de az abszolút álombeszélgetés és álomvendég számomra Egerszegi Krisztina lenne. Vele nagyon szívesen beszélgetnék, de tudom, hogy ő nem nagyon szokott interjúkat adni. Valószínűleg ez álom is marad, de sosem adom fel

– tette hozzá nevetve az indiai származású magyar műsorvezető.