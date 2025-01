Házasság első látásra: „Ő már nem velem él” – Peti őszinte vallomást tett

Friss videóval jelentkezett közösségi oldalain a Házasság első látásra című realityből ismert Peti, aki nem csak a műsor elején, de a végén is kimondta a boldogító igent Reninek, így a házaspár adás után is együtt maradt. Mindketten nagyon aktívak a közösségi médiában, ám míg Reni elsősorban szórakoztató, addig Peti informatív tartalmakkal látja el követőit. Utóbbi most fontos bejelentést osztott meg a rajongókkal.

Reni és Peti egyaránt aktív a közösségi médiában (Fotó: TV2)

„Sziasztok! Már nagyon sokan kérdeztétek, hogy hol van a macskám, Dzsodzso. (...) Dzsodzso egyébként már több mint fél éve nem él velem. Ennek az az oka, hogy ugye mi panelban laktunk és lakom is jelen állás szerint, de Dzsodzso egyszerűen nem írja a panelt. Olyan szintű mozgásigénye van egy bengálinak, vagy legalábbis az enyémnek az volt, hogy egyszerűen nem lehet vele mit kezdeni. Egész nap üvölt, nyávog, nem találja fel magát, pedig sétálni is jártunk, de olyan szintű sétaigénye van, hogy azt normális ember munka mellett nem bírja. (...) Volt egy szökése is, kiugrott az alacsony földszinti erkélyen és több mint 40 percig bóklásztam, mire egyáltalán meglett.”

– meséli Peti.

Íme egy közös videó 2021-ből:

Majd így folytatja Reni férje:

„Én úgy gondolom, hogy egy olyan jellegű háziállatnak, hogy ha tudsz egy sokkal jobb környezetet biztosítani, és meg tudod tenni, akkor tedd meg! Na, Dzsodzso egy több, mint 130 négyzetméteres nagy családi házban él, ahol heten vannak a családban, ahol mindig valaki fárasztja, játszik vele. Ráadásul van egy másik cica is bent, van két kutya és van egy kisnyuszi is. Tehát, amikor én ezt a döntést meghoztam, akkor tudatosan egy olyan családot választottam neki, ahol a legeslegjobban fogja magát érezni. És ez jelen állás szerint a mai napig így is van. (...) Mindenki nyugodjon meg, a cica él még, bármikor látogathatom, bármikor jöhet ő is hozzám.”

Peti hozzáteszi:

„Ha igény van rá, akkor X hetente vagy havonta tudok Dzsodzsóról egyébként posztolni képeket. Bár úgy gondolom, hogy sok létjogosultságom már ehhez nincsen, hiszen ő már nem velem él (...)”