Gáspár Evelin mellei kicsúsztak a bikinifelsőből – Forró fotó

Gáspár Evelin az ország szeme előtt cseperedett fel kiskamaszból érett, felnőtt nővé, és olyan szexis lett, hogy azt elhinni sem tudjuk. Gáspár Evelin életmódot váltott és rengeteget változott az utóbbi időben. Ugyanis nemcsak hogy lefogyott, de a legmenőbb divat szerint kezdett öltözködni, és bizony olyan szexis lett, hogy sok férfi álmodozik róla.

Evelin most feltöltött egy nagyon szexi fotót magáról, amint fekete bikiniben élvezi a napsütést. Azt nem lehet tudni, pontosan hol is múlatja az időt a Gáspár lány, de az egészen biztos, hogy továbbra is bomba formában van. Sőt, olyan merész bikinimelltartót választott magának, amiből nyújtózkodás közben kicsusszantak a mellei alsó kerekded része.