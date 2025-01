Szülés utáni testéről vallott az Exatlon sztárja

A TV2 sport-realityjének, az Exatlonnak számos női versenyzője édesanya lett mára! Élükön a korábban a Kihívók csapatát erősítő Kőnig Annával, akinek első kisfia szeptemberben született. A mindig sportos szőkeség az elmúlt hónapokban az anyaságot helyezte előtérbe, és csak nagyon lassan jött rá, hogy saját magára is figyelnie kell.

Kőnig Anna mindig mosolygós, kitartó, sportos szereplője volt az Exatlonnak. Mára édesanya lett, melynek most első hónapjairól mesélt (Fotó: TV2)

Őszintén vallott a szülés után az Exatlon szőkesége

„Amiről mostanában nem sok szó esett, az ÉN vagyok. Vagyis a testem, vagyis a regenerálódásom. Na hol is kezdjem?!” – tetetfel a költői kérdést legutóbbi Instagram-bejegyzése elején az Exatlon sztárja.

„Szülés után nekem nehéz heteim voltak, és örültem, ha az ágyból valahogyan ki tudtam kelni, és talán a mosdóba el tudok cammogni” – idézte fel a gyermekágyi időszakot a kismama, aki még a várandóssága alatt is mozgott, persze olyan módon, amit orvosa is engedett, és még jólesett neki. A szülés után azonban nehezen talált vissza a régi lendületéhez. Ahogy arról korábban már beszámolt, természetes szülésnek indult a bébi világrajövetele, ám hosszas vajúdás után végül orvosai tanácsára a császármetszés mellett döntöttek, amiből lassan épült fel a sportos édesanya.

„A harmadik héten már tizenöt-harminc perces sétákat jól bírtam, de a végére éreztem a sebet. Nagyjából egy hónap kellett a testemnek, mire az egyórás séták is mentek. Mentálisan nagyon kellett a sok séta, hiszen terhesség előtt és alatta is végig edzettem, mozogtam. Azt éreztem, a testemnek még kell a pihi, de az agyam már nagyon mondta, hogy menjünk edzeni. Bíztam benne, hogy valahol meghálálja a testem a korábban befektetett munkát” – folytatta bejegyzését Anna, aki képeket is mellékelt a jelenlegi alakjáról.

Kőnig Anna kisfia mellé keres segítséget

„Jelenleg, négy hónappal szülés után, a rengeteg hosszú séta teszi ki a mozgásom és múlt héten kitaláltam, hogy pilatesszel szeretném elkezdeni a regenerálódásom, és alig várom, hogy legyen időm újra teremben edzeni. Ehhez persze kell a segítség, hogy amíg én mozgok, Olivért szemmel tudja valaki tartani. Úgyhogy inkább ez igényel nagyobb szervezést” – fejtette még ki az Exatlon sztárja, majd hozzátette: hálás a testének azért, amin keresztülment, és türelemmel fog hozzáállni egykori fitt alakja visszaszerzéséhez.