„Fitt anyuka akartam lenni” - 20 kilót fogyott a kétgyermekes anyuka, erre az étrendre esküszik

Sokak számára lehet ismerős az érzelmi evés, amikor nem azért eszünk, mert éhesek vagyunk, hanem mert valamilyen érzelemre, ingerre reagálunk így, például édességgel csillapítjuk a feszültséget. Esztinél is már egész fiatal éveiben kialakult ez a reakció - számolt be a nő elképesztő sztorijáról a Fanny magazin.

„Nem tudtam, mivel jár a túlzott evés”

Sokáig fontos örömforrás volt számára az evés, később pedig a finom falatok jelentették a vigaszt is.

– Sportos testalkatom már gyerekként is meghatározó volt számomra, szenvedélyesen űztem különféle sportágakat, mint a foci, úszás és röplabda – meséli. – Később, tinédzser koromban azonban kevésbé érdekelt a mozgás, inkább csak a barátaimmal lógtam és élveztem az ízletes ételeket. Akkoriban fogalmam sem volt az egészséges táplálkozásról, kalóriákról, és hogy a túlzott evés milyen káros hatásokkal járhat, beleértve a súlygyarapodást. Úgy gondoltam, engem úgysem érint mindez. A családunkban mindig is nagy jelentőséget tulajdonítottunk az étkezéseknek, különösen ünnepek alkalmával, amikor órákon át ültünk az asztalnál, beszélgettünk és ettünk. Gyakran észre sem vettük, hogy már túl sokat fogyasztottunk. Az evés számomra mindig is örömet jelentett az életben, állandóan azon járt az eszem, hogy mit fogok enni. Később az evés lett számomra vigasz, ha szomorú voltam. Ezzel kezdődött az érzelmi evés korszaka az életemben.

Szorongással és csalánkiütéssel küzdött

18 éves korában költözött el otthonról, utána egy év alatt 20 kilót szedett fel.

– Egyedül kellett helytállnom az életben, nem igazán tudtam egészséges ételeket főzni – árulja el a fiatal anyuka. – Akkoriban még mindig nem rendelkeztem tudással az egészséges étkezésről, csupán annak voltam tudatában, hogy finom ételeket szeretnék enni. A súlygyarapodás nem csupán a fizikai, hanem a mentális egészségemre is káros hatással volt. Hosszú ideig küzdöttem szorongással és allergiának kinéző csalánkiütéssel, ami az egész testemen megjelent és borzasztóan viszketett. Igazából semmi nem használt és a szakembereknek sem volt rá megoldásuk. Végül a sokadik orvos ajánlására később elkezdtem nagyon tudatosan táplálkozni és minden nap mozogni. Ezt kizárólag a mentális egészségem és a kiütéseim megszabadulása miatt tettem, reménykedve, hogy javulni fog az állapotom és megszabadulok a tüneteimtől. Lépésről lépésre, ahogy jobban kezdtem táplálkozni és rendszeresen mozogni, szinte valamennyi panaszom enyhült, sőt, még fogytam is.