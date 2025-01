Csonka András születésnapi átverés áldozata lett! - Galéria

„A tanár úr 93 éves, és aznap Veszprémben volt könyvbemutatója… hihetetlen” – mesélte Csonka András még mindig meghatódva.

Csonka András születésnapi átverése

Bár nem gyanakodott, utólag belátja, csúnyán átverték, ráadásul a saját családja. Bujkáló nevetéssel, és tettetett felháborodással a hangjában beszélt erről:

„A nővérem napok óta korholt, hogy hogy képzelem, hogy nem tud velem találkozni? Mondtam, hogy most hétvégén is duplát játszom, és a következőn is, és a napján sincs időm még egy közös ebédre sem, mert időben be kell érnem a színházba. Folyamatosan nyomasztott, erre ott ült a nézőtéren!”

András, bár a születésnap nem a kedvenc témája, egy érzelmes videót osztott meg az ünneplés végeztével, másnap hajnalban, 3 óra 35 perckor. Ebben részletesen mesél arról, hogyan élte meg a kerek köszöntést, és kiderült, hogy ma már kicsit másként látja a dolgot, mint annak előtte:

Sokat aggódom a jövő miatt, és rágódom a múlton – ez régi hibám. És akkor itt volt ez a jelen nap, amibe bele kellett merítkezni! (…) Ha van egy ilyen este, amikor az ember átérzi azt, hogy szeretik, hogy fontos a színháznak, a barátainak, a családjának... akkor az nagyon lényeges, mert akkor csendben kell maradnom, és hálásnak kell lenni. Mert itt semmi másnak nincs helye, csak a hálának, hogy ez megtörtént.

A galériánk alatt megtekintheti Csonka András teljes videóját is.