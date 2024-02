Óriási örömhírt jelentett be Szinetár Dóra, az édesapjáról van szó – fotó!

Igazán különleges helyzetben van Szinetár Dóra, hiszen kevesen mondhatják el magukról, hogy olyan híres és közkedvelt szülei vannak, mint Hámori Ildikó és Szinetár Miklós. Így nem is volt kétséges, hogy ő is elődei nyomdokaiba lép.

A híres Szinetár família – Fotó: Máté Krisztián

A színész-énekesnő családjában az utóbbi hetekben több alkalom is volt az ünneplésre, hiszen nemrég édesanyja, Hámori Ildikó ünnepelte a 77. születésnapját, édesapja, Szinetár Miklós pedig most töltötte a 92.et. A jeles nap alkalmából meg is osztott egy közös fotót, amelyhez az alábbi sorokat írta:

Ilyen az, ha az ember egy házban él a szülinapossal, és a reggeli kávéja mellett büszkélkedhet azzal, hogy 92 éves az Apukája!!!

A megható fotó megjelenése óta pedig már több száz köszöntést és jókívánságot kaptak.