Férjével kapcsolatos problémákról vallott Szinetár Dóra

Hivatalosan is elkezdődött a nyaralószezon. A hosszú, gondokkal és fáradalmakkal teli év után már mindannyian alig várjuk, hogy elutazzunk üdülni, és átadhassuk magunkat a gondtalan kikapcsolódásnak. Nincsenek ezzel másképpen a sztárok sem. Ők is nagyon sokat dolgoznak az évben, ezért alig várják, hogy utazhassanak egy nagyot. Szinetár Dóra is útra kelt a családjával.

Fotó: Máté Krisztián

Szinetár Dóra arról számolt be közösségi oldalán, hogy gyermekével és férjével indult útnak és egy olyan helyre ment, ami már 30 éve a szerelme. A baba élvezi a reptéri nyüzsgést és a gravitáció legyőzését, a férje azonban – egy nagyon rossz múlbéli élmény miatt – nem viseli jól a repülést. Ezt a félelmet próbálják legyőzni, és ebben igen jó az irány: volt már, hogy 20 percre el tudott aludni. Reméljük, hogy ez az út is problémamentes lesz.

