„Ez egy igazi öröm” – különös szenvedélyéről mesélt Csonka András

Csonka András sosem titkolta, mennyire fontos számára a mesék világa. Még VHS-kazetta- és DVD-gyűjteménye is van azokról az alkotásokról, amelyek a legkedvesebb élményeit okozták gyerek-, majd felnőttkorában.

Csonka András imádja a meséket Fotó: Nagy Zoltán

„Szerintem mesék nélkül nem lehet felnőttként élni. A hatvanas és a hetvenes éveknek is olyan termései vannak, amelyek a mai napig kincset érnek” – mondta lapunknak.

Csonka András nem mindig felszabadult

A színész több mesében is fontos szerepeket játszott már el. Többek között ő volt A Szépség és a Szörnyetegből a Lángőr, ő játszotta Bertit a Mary Poppinsból, és Szamarat a Shrekből.

„Valamennyire a személyiségemből is fakad az, hogy több mesében is szerepeltem. Örülök annak, hogy van lehetőségem arra, hogy a színpadon más lehessek. Például kicsit felelőtlenebb, viccesebb, vagy felszabadultabb. Az életben azonban nem mindig vagyok ilyen, de pont ezért imádom nézni a meséket, meg játszani is bennük, mert jó megélni ezt a felszabadult gyerekkort. Ez egy igazi öröm.”

Idén nyáron újabb szenzációs produkcióban szerepel Bandi, amiben olyan mesék dalait adják majd elő, mint a Tarzan, a Jégvarázs, és olyan klasszikusok csendülnek fel, mint A Mézga család vagy Dr. Bubó.

„Nagyon örülök annak, hogy Feke Pál engem is felkért arra, hogy szerepeljek az Óperencián túl című mesemusical-koncertben.”

Egy ez igazi best of válogatás lesz, amihez mindenkinek van köze, tehát a gyerekek és a felnőttek egyaránt tudnak majd kapcsolódni a különböző dalokhoz.

„Nem unatkozó felnőttek lesznek majd a nézőtéren, hiszen a dalok emlékeztetni fogják őket valamire, ami nekik gyerekként fontos volt.”