Abu-Dzabiból jelentkezett be Instagram-oldalán Berki Mazsi. A celeb élvezi a napsütést és forróságot, aminek megfelelően a ruháitól is jócskán megszabadult. Legfrissebb posztjában falatnyi rövidnadrágban és feszülős topban pózol tündéri kislánya kislánya, valamint Tom és Jerrynek öltözött figurák mellett, de nem sokkal korábban ennél jóval többet is mutatott magából.

Mazsi pár nappal ezelőtt teljesen szétnyílt felsővel szexizett egy aprócska fekete bikinifeslőben, így élvezte a napsütéses időt. Formás mellei mellett kockás hasán is megakadt a rajongók szeme, így aztán a bókáradat sem maradhatott el a kommentszekcióban.

Szerintem Mazsi most életed formájában vagy. Grat!

– írta egy hozzászóló.

Ütős bomba nő

– jegyezte meg egy másik kommentelő.