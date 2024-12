Zámbó Krisztián nem titkolja: imádja önmagát!

Zámbó Krisztián az elmúlt időszakban rendszeresen edz, mert a szerelme, Zsuzska mellett jó pár kilót hízott. Az énekes 18 kilótól szeretne megszabadulni, és ennek érdekében mostanában tényleg mindent megtesz. Be is indult nála a fogyás, amivel viszont fordított arányban dagadni kezdett a sztár önbizalma. Nincs ma nála büszkébb ember a világon.

Zámbó Krisztián keményen edz, hogy jól nézzen ki / Fotó: Nagy Zoltán

Zámbó Krisztián elégedett

Az énekes a kondizás miatt naponta több órán keresztül áll tükör előtt, nem is tehetne mást, hiszen minden teremben rengeteggel találkozik az ember. Krisztián viszont kifejezetten boldog ettől a lehetőségtől, hiszen így centiről centire meg tudja vizsgálni, hogy mennyit sikerült változnia az aktív mozgásnak köszönhetően. Az eredménnyel pedig rendkívüli módon elégedett. Erről a minap az Instagram-oldalán számolt be a követőinek. Azt írta: "egy kis önimádat", és természetesen egy csokor saját magáról készült fotót is mellékelt:

Egy út van

Bár talán sokaknak nem szimpatikus, ha egy híresség tele van önbizalommal, valójában enélkül a tulajdonság nélkül nem tudna működni. Egy zenész, vagy épp színész, csak akkor tud népes rajongótábort gyűjteni maga köré, ha ő maga is elhiszi, hogy érdemes mások rajongására. Magyarul: ha egy sztár nem kellően önimádó, akkor megette a fene az egészet, hiszen soha nem fog követőtábort gyűjteni. Krisztiánnak viszont 12 év alatt sikerült annyi rajongót maga mellé állítani, amennyi már egyértelmű visszajelzés a népszerűségre.