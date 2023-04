Zámbó Kriszián Zsuzsika segítségével állt talpra

Újra egymásra talált Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska. A szerelmesek több mint tíz éve alkotnak egy párt. Néhány rövidebb mosolyszünet ugyan volt köztük, de úgy fest, most már szent a béke. Bár Krisztián mögött nehéz időszak áll, mint mindig, talpra tudott állni.

Az érzékeny lelkű énekest felkavarta az édesapja, Zámbó Jimmy emléke körül kialakult felhajtás. Ugyanis kétes hitelességű sorozat látott napvilágot a legendás énekesről, s mint Krisztián mondja, rengeteg híres ember bukkant fel, hazugságokat állítva édesapjáról. Ráadásul párkapcsolata is megingott az utóbbi időben. Lapunknak elárulta, a megpróbáltatások miatt sokszor hosszú napokra bezárkózott a lakásba, és előfordult, hogy az önmarcangolás miatt az italban is kereste a vigaszt. Ám hamar felismerte:

„Ha az ember bánatában iszik, az csak még mélyebbre löki. Rájöttem, nekem ez nem jó" − szögezte le a Metropolnak Krisztián, akit megedzettek a nehéz évek.

„Egy évben több mint 100 fellépésem is van, esküvők, szülinapok. Mindent becsülettel végigcsináltam, igyekeztem jókedvet hozni. Alapvetően egy érzékeny, de vidám, szellemes pali vagyok. Nem volt egyszerű a múltamat megélni, de erősebb lettem tőle, én soha nem adom fel" − szögezte le az énekes.

Sikerült talpra állnia

Az utóbbi hetekben ráadásul egyértelművé vált, hogy Zsuzsikával újra egy párt alkotnak. Közös ebédről, üdülésről posztoltak, még a ruhatárát is felrázta kicsit. A mindig divatos modell legutóbb még össze is öltözött vele egy vagány farmerszettben.

Leszögezhető, hogy Krisztiánnak sikerült talpra állnia a nehéz időszak után. Ezt főként a kitartásának, lelki erejének, és persze humorának köszönheti. Eltökélte, hogy a mentális megerősödés után az edzést is újrakezdi:

„Méregtelenítő kúrával kezdtem, vitaminokat szedek, szeretném felkészíteni a szervezetemet az aktívabb edzésre. Hasból már most visszavettem, nem kell folyton feszítenem. Voltam én már 86 kiló is, de visszanézve a képeket, nem tetszik, túl vékony voltam” – szögezte le.

Régebben Zsuzsival együtt jártunk edzeni, de most a munkái miatt nem ér rá. Amúgy is csak trécseléssé válna egy közös edzés. Nagyon eltökéltem magam, személyi edzőt fogadok majd.

„Muszáj bírnom az iramot a színpadon is. A legtöbb számom pörgős, és édesapám dalait is éneklem, az sem kis kihívás. Főleg nyáron, volt, hogy 40 fokban, betonplaccon kellett fellépnem. Szerencsére a párom, Zsuzsika nagyon figyelmes, mindig készít nekem váltóruhát, törölközőt."

Az edzés mellett az étkezésére is jobban figyel



„Az alkoholmennyiséget már csökkentettem. Már nem esik jól meginni egy buliban két üveg bort, mert másnap nem bírok kikelni az ágyból. Két hete pedig vegetáriánus életmódra váltottam. Nem mondom, hogy örökre így marad, de szeretném mérsékelni a húsfogyasztásomat. Nemrég voltam egy átfogó kivizsgáláson, és a vérnyomásom, cukrom, szinte minden értékem kiváló volt. Még koponya CT-n is voltam, ami kimutatta: normális vagyok!” – tette hozzá nevetve.