Szandi váratlan bejelentést tett: „Kár lenne kihagyni az életünkből”

Szandi harmincöt évvel ezelőtt kezdte meg pályafutását, akkor még kislányként. Az énekesnő ikonikus piros pöttyös ruhája és svájci sapkája a védjegyévé vált, azóta viszont hosszú utat járt be, mire idáig jutott.

Szandi férje, Bogdán Csaba is a formáció tagja (Fotó: Balog Tamás)

Szandit férje, Csabi fertőzte meg a rockkal

Szandi úgy véli, aki nem kísérte végig a pályafutását, annak meglepő lehet a rock banda, de mint mondja, egy klasszikus Szandi koncert sem olyan már, mint mikor 13 éves volt.

Azért 35 év alatt nagyon sok minden változik, én sem vagyok már kislány. Ez most egy nagyon új dolog az életemben, mondhatjuk, hogy Csabi fertőzött meg a rockkal, de azért hozzá kell tegyem, hogy a rock és a rock&roll testvérek, ami viszont mindig jelen volt az életemben.

„Tulajdonképpen azok maradunk, akik vagyunk, tehát Alapi Pisti marad az EDDA-ban, most fog megjelenni egy akusztikus szólóalbuma, amelyen minden hangszeren ő játszik. Csabinak a Solaris-szal most jelent meg egy dupla albumuk és én is maradok a helyemen. Csak ez mindannyiunknak egy nagy szerelemprojekt” – kezdi Szandi, aki elárulta azt is, hogy első saját daluk a Kitörök a múltból címet viseli. Ráadásul már el is készült a dal klipje!

Szandi férje, Bogdán Csaba szintén a formáció tagja, aki szerint érdekes kérdés, hogy a banda hogyan tudja majd belopni magát a közönség szívébe, hiszen Szandi közönsége nem feltétlenül nyitott a rock zenére, aki pedig kimondottan a rockot szereti, az nem biztos, hogy elfogadja Szandit.

Több produkció is készült Alapi Pistivel, akivel egyébként 1990-ben álltunk először színpadon. Ebben a felállásban most ketten gitározunk, ami nagyon nagy kihívás számomra, most nagyjából tízszer annyit gyakorolok, mint általában. Rengeteget próbálunk a koncertre, ahol nagyon nagy klasszikusok lesznek hallhatók

– mesélte Csabi.

Magukénak érzik és imádják

Szandi bevallotta, hogy hisznek a rockbanda sikerében, nem is akármiért. „Egyetlen tetoválás van rajtam, nem is lesz több, egy szitakötő a lapockámon. Aki látta a Szitakötő című filmet, az tudja, hogy ez azt jelenti, hogy ha valamiben hisz az ember, akkor teljesen mindegy, hogy mit mondanak a körülöttünk lévők.”

Ha te belülről azt érzed, hogy ez jó és menned kell ezen az úton, akkor miért ne? Azt hiszem, kár lenne kihagyni az életünkből, ha ennyire magunkénak érezzük és ennyire szeretjük

– áradozott Szandi, aki leleplezte azt is, hogy a bemutatkozó koncertjükön a saját dalukon kívül hallhatók lesznek majd többek között Alice Cooper, Aerosmith, AC/DC, Guns’ n Roses és Deep Purple számok is, vagyis örök klasszikusok, amiket mindenki jól ismer.